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Müdür Cebeci: "Öğretmenlerimiz, anne ve babalarımız kadar değerli"

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde okulları ziyaret ederek öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, “Öğretmenlerimiz, anne ve babalarımız kadar değerli, onlar kadar aziz ve muteberdir” dedi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde okulları ziyaret ederek öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, “Öğretmenlerimiz, anne ve babalarımız kadar değerli, onlar kadar aziz ve muteberdir” dedi.


Öğretmenler Günü nedeniyle merkez ve köy okullarını ziyaret ederek öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, öğretmenlerle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinin düzenlediği online yapılan müzik yarışmasında dereceye giren öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci öğretmenleri ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Yaşadığımız coğrafyayı bizlere vatan kılan atalarımızın bizlere bıraktığı bu milli birlik şuuruna, asırlardır gerçek anlamını kazandıran, kuşkusuz öğretmenlerimizdir. Onlar, ülkemizin bağımsızlığının ve bütünlüğünün her zaman gizli kahramanı ve teminatıdırlar. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle demiştir. "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir." Böyle bir davanın neferi olmak, onurlu olduğu kadar aynı zamanda zahmetli de bir iştir. Kültürümüzde öğretmenlerimiz, anne ve babalarımız kadar değerli, onlar kadar aziz ve muteberdir. Biz bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olacak kadar öğretmenlere kıymet vermiş bir dine, öğretmenliği peygamber mesleği olarak görmüş bir kültüre sahibiz. Karşısına çıkan tüm olumsuzluklara rağmen görevini icra eden, mesleğini yaparken çoğu zaman kendisini ve sevdiklerini ihmal eden tüm öğretmenlerimizin ve Milli Eğitim ailemizin 24 Kasım Öğretmenler Günü´nü kutluyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyor, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi ve görevi başında şehit düşen öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum” diye konuştu.

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