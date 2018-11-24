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Müdür Cebeci: ‘Öğretmenlerimiz heves, azim, kararlılık ve fedakarca çalışmaktadır

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde okulları ziyaret ederek öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, öğretmenlerin çocukları muasır medeniyetin üstüne çıkarma hevesi, azmi ve kararlılığı ile fedakarca çalıştıklarını belirtti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde okulları ziyaret ederek öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, öğretmenlerin çocukları muasır medeniyetin üstüne çıkarma hevesi, azmi ve kararlılığı ile fedakarca çalıştıklarını belirtti.


Öğretmenler Günü nedeniyle okulları ziyaret ederek öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, öğretmenlerle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.


Müdür Cebeci öğretmenleri ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Devletimizin bekası ve Milletimizin güvencesi olması hasebiyle yarınlarımızın teminatı olan sevgili çocuklarımızı, Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de gösterdiği hedef olan “Muasır medeniyetin üstüne çıkarma” hevesi, azmi ve kararlılığı ile fedakarca çalışan siz değerli öğretmenlerimizin bu özel gününü en içten duygularımla tebrik eder, yaşamınızda sağlık ve mutluluk, çalışmalarınızda da başarılar dilerim” dedi. (MA-EFE)

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