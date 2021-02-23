İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdür Cebeci: “Temennimiz okullarımızda yüz yüze eğitimin başlaması”

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, yüz yüze eğitime başlanan köy okullarında incelemelerde bulundu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Eskiakgün, pandemi nedeniyle okullara verilen aradan sonra, eğitim öğretime başlayan Karbasan İlk-Orta Okulu, Hasanlar İlkokulu ve Güldüren İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Pandemi nedeniyle alınan tedbirleri yerinde inceleyen Müdür Cebeci, öğrencilerle sohbet ederek maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulundu.


Cebeci, temennilerinin kısa sürede salgından kurtulup okulların yüz yüze eğitime açılması olduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.