Müdür Cura, YENEP imza törenine katıldı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre ve Proje Koordinatörü Umut Işık'ın katıldığı törenle, Yeni Nesil Mali Destek Programı (YENEP) imzalandı.

Emet Gazi Kemal İlkokulu'na kurulacak olan 'Emet kendin yap atölyesi' öğrencilerin robotik ve kodlama alanında eğitim alabilecekleri üst teknoloji bir atölye olacak.

Emet Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, ''Projenin kabul edilmesinden dolayı oldukça mutluyuz. İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek başta olmak üzere, Proje Koordinatörü Umut Işık ve ekibine, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiği'te (YENEP) projesi için şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca proje paydaşları Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Uğur Saylan'a destekleri içim teşekkür ediyorum'' dedi.

Asıl çalışmanın şimdi başladığını belirten Cöre, ''3 yıl içinde Emet ilçesinde teknolojik eğitim konusunda ciddi bir mesafe alınacak. İlgili öğretmenlerimizin üstün çabalarıyla öğrencilerimizdeki gelişimi kısa süre içinde gözlemleyeceğiz. Proje kapsamında kurulacak olan atölye, ilçemizdeki tüm çocuklara hizmet vererek. Öğrencilerimiz kurulacak olan atölyede robotik kodlama ve ahşap tasarım faaliyetlerini gerçekleştirecekler'' ifadelerini kullandı.