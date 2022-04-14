Müdür Dündar, Danışman Mühendislerle bir araya geldi

Toplantıda yaptığı konuşmada, ormanlar için mücadelede, hep birlikte sağlam adımlarla yürüdüklerini söyleyen Bölge Müdürü Birol Dündar, başarı için takım olmanın önemine değindi.

Yapılan toplantıda, Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Şube ve İşletme Müdürleri ile Ormancılık Çevre Danışmanlık Şirketi sahibi İsa Kolay'da hazır bulundu. Toplantının ardından birlikte iftar yemeğine geçildi.