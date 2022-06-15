Müdür Dündar: ”Orman yangınlarına karşı mücadele için 7-24 teyakkuzdayız”

Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir, Şube ve İşletme Müdürleri ve Bölge Müdürlüğü Avukatının katılımı ile Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılı programlarında belirtilen faaliyetlerin aylık değerlendirilmesi yapıldı ve özellikle orman yangınları ile mücadelede dikkat edilecek hususlar üzerinde duruldu.

Toplantıda yaptığı konuşmada, İşletme Müdürlükleri tarafından yapılan faaliyetlerde imkanların en etkin şekilde kullanılmasının önemine değinen Bölge Müdürü Birol Dündar, Genel Müdürlüğün verdiği programların tam olarak gerçekleşmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.

Dündar toplantıda, orman yangınları açısından hassas döneme girildiğini ve hava sıcaklıklarının arttığını, Bölge Müdürlüğü olarak yangınların saptanmasından söndürülmesine kadar olan süreçte titizlikle çalışmasının önemine değinerek, tüm personelin üzerine düşenin en iyisini yapacağına inandığını belirtti.

Dündar, Orman yangınlarının en az zararla atlatılabilmesi için yapılan tatbikatlar ile personelin her duruma karşı hazırlıklı olduğunu ve Bölge Müdürlüğü olarak orman yangınlarına karşı mücadele için 7-24 teyakkuzda olunacağını dile getirdi.

Toplantıda Şube ve İşletme Müdürlükleri tarafından yapılan sunumlarda 2022 yılı program ve gerçekleşmeleri ile ilgili bilgiler verildi. İşletme Müdürlükleri, silvikültür faaliyetleri, odun dışı ürünler, yangınla mücadele, işletme ve pazarlama konularında yaptıkları çalışmaları aktardılar ve Şube Müdürleri ile görüş alışverişinde bulundular. Sunumların ardından sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.