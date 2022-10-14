Müdür Eser Şenkul: "Hastaların konfor ve memnuniyetini daha da artırmalıyız"

Eser Şenkul, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne atanan Sevil Akgün, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğü'ne atanan Ceylan Özel'i kabulünde yaptığı açıklamada, hastaların konforu ve memnuniyetini odağa alarak hizmet standartlarının yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

Eser Şenkul, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim üyesi Sertaş Erarslan, Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Mustafa Yılmaz, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Orhan Akay ile birlikte Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne atanan Sevil Akgün, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğüne atanan Ceylan Özel'i makamında kabul ederek, bir süre görüştü.

Gerçekleştirilen ziyarette süreç hakkında bilgi veren Dr. Eser Şenkul, kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri konusunda hassasiyet gösterilmesini, hastaların konforu ve memnuniyetini odağa alarak hizmet standartlarının yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Bu konuda özverili bir çalışma beklediğini ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Eser Şenkul, Akgün ve Özel'e hayırlı olması temennisinde bulunarak yeni görevlerinde başarılar diledi.