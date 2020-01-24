Müdür Feyzullah Gayret: "Statlar spor yapmaya uygun olup, mağduriyet söz konusu değildir"

Feyzullah Gayret, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının temizlik ve bakım olarak ellerindeki tüm imkanlar ile seferber olduklarını belirterek, “Açık saha ve spor tesislerimiz yoğun kış şartlarına rağmen spor ve antrenman yapmaya hazır hale getirilmiştir. Statlar spor yapmaya uygun olup herhangi bir mağduriyet söz konusu değildir” dedi.