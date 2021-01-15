Müdür Günel'den Kütahya'ya veda

Mardin'e ataması çıkan Kütahya İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ahmet Günel, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret ederek vade etti.

Mardin'e ataması çıkan Kütahya İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ahmet Günel, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı ziyaret etti. 2018 tarihinde Kütahya İl Göç İdaresi İl Müdürlüğüne ataması yapılan Günel, görevde kaldığı sürece başarılı çalışmaları ile tanındı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a veda ziyaretinde bulunan Günel'e, Başkan Işık, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Fatih Ahmet Günel'e yeni görevinde başarılar diledi.