Müdür Keskin: “En ufak dumanı dahi gördüğünüzde bizlere haber verin”

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Gediz ilçesi Yeşilçay Düşecek Yangın Gözetleme Kulesi'ndeki orman işçilerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, vatandaşlardan en ufak dumanı dahi gördüklerinde kendilerine haber vermelerini istedi.

Orman yangınlarının tespitinde en önemli görevlerden birisini yerine getiren ve 7-24 ormanları izleyen işçilerle bir araya gelen Orman Bölge Müdürü Keskin, yangına en hassas olunan bu sıcak yaz günlerinde yangın gözetleme kulesinde sorumluluk isteyen bu görevi yerine getiren tüm işçilere kolaylıklar diledi ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Orman yangınlarının tespitinde en önemli görevlerden birisinin yangın gözetleme kulelerinden yapılan gözlemler olduğunu söyleyen Bölge Müdürü Keskin, “ Bu kulelerde görev yapan işçilerimiz çoğu zaman ailelerinden ve toplumdan uzak, yangın sezonu boyunca ormanlarımızı 7- 24 izliyorlar. Konum itibariyle şehir merkezine uzak noktalarda bulunan kulelerde çalışan arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. En ufak dumanı dahi gördüklerinde bizlere haber versinler. Ormanlarımızı el birliği ile koruyalım” şeklinde konuştu

Daha sonra Düşecek Yangın Gözetleme Kulesindeki büyük onarım çalışmaları hakkında Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın'dan bilgiler alan Keskin, tüm personele çalışmalarında kolaylıklar ve yangınsız bir sezon dileklerini iletti.