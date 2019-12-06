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Müdür Keskin, kayın ormanlarında incelemelerde bulundu

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü 8 ve 18 nolu kayın sıklık bakımı sahalarında incelemelerde bulundu.


Kayın işletme sınıfında bulunan ve önceki plan döneminde boşaltma kesimi yapılmış 45 hektarlık sahanın 2020 yılı sıklık bakım programına alınarak, bakımlı hale getirilmesi çalışmalarına başlandı.


Bölge Müdürü Keskin, bireylerin daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için yer, ışık ve hava temin etmek amaçlı yapılan bakım çalışmaların titizlikle yürütülmesi temennisinde bulundu.


Tatbikat sahası olması düşünülen bölmelerde yaptığı incelemelerde gerekli talimatları veren Keskin'e Domaniç Orman İşletme Müdürü Güryay Volkan Andiç ve Dereçarşamba Orman İşletme Şefi Musa Dalgıç eşlik etti.

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