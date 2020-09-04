Müdür Keskin: “Yangınlardan etkilenen sahalarımızı en geç 1 yıl içinde ağaçlandırıyoruz”

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilçay Orman İşletme Şefliği 201 No'lu bölmesinde 24 Ağustos 2019 tarihinde çıkan yangın sonrası yapılan ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde yanan 5,1 Hektar alana dikilen fidanların bugün filizlenerek yeşille buluştuğunu söyleyen Bölge Müdürü Hasan Keskin, sahada incelemelerde bulundu.Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, Müdür Keskin'e yangın sonrası yanan sahada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bölge Müdürü Hasan Keskin, Orman Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar kapsamında yangından dolayı zarar gören alanların aynı yıl içinde ağaçlandırılarak, orman varlığının yok olmasına izin verilmediğini söyleyerek, “Yangının ardından Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, bölgeyi tekrar ağaçlandırmak için çalışmalara başladı. Bizler; yangınlardan etkilenen sahalarımızı en geç 1 yıl içinde ağaçlandırarak yarınlarımıza yeşili emanet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Saruhanlar köyünde 2019 yılı Ağustos ayında çıkan yangın sonrası yaptığımız çalışmalar ile sahamızı yeniden doğaya kazandırıyoruz. Bugün diktiğimiz fidanların yeşillendiğini görüyoruz. Yanan sahamızın eski yeşil günlerine bir an önce dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.