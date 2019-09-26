İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdür Koç, görevine başladı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Necmettin Koç, vazifesine başladı.


Koç, 3,5 yıldır Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten ve son kararname ile polis başmüfettişi olarak Ankara'ya atanan Hasan Çevik ve mesai arkadaşları tarafından karşılandı.Koç, daha sonra makama geçerek görevi Çevik'ten devraldı.


Koç, yaptığı açıklamada, "Kütahya için en iyi hizmeti vermenin gayreti içinde olacağım. Şahsıma bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımıza ve bakanıma teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak değişimi. Hasan Çevik müdürümün buraya kadar getirmiş olduğu hizmet bayrağını inşallah daha ileriye götüreceğim" diye konuştu.


Polis başmüfettişi Hasan Çevik, Koç'a başarılar dileyerek, kentten ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.