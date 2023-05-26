Müdür Mahmut Bahadur: “Eğitimi başarıyla tamamladık”

Erasmus projesi için İtalya'dan dönen Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Katanya'da düzenlenen projenin katılımcılar adına çok verimli geçtiğini söyledi.

Maker Teacher Workshop-MTW” projesi ile 4 farklı ülkeden 14 öğretmenin katıldığı projede Arduino ile elektrikli devreler ve Arduino ile kodlama ve temel kodlama becerilerinin eğitime entegrasyonu konularında çalışmalara katıldıklarını ifade eden Müdür Bahadur, “Proje katılımcısı olarak yer aldığım bu hareketlilikte farklı kültür ve eğitim ortamlarını yerinde görme ve kıyaslama imkanı bulduk. Paydaş okul ve Katanya Üniversitesi'ni ziyaret ettik. Hareketlilik süreci oldukça verimliydi. Proje ekibi olarak çalışma toplantılarını tamamlayarak sertifikalarımızı aldık. Projenin hazırlanması, yürütülmesi ve yakın alakalarından dolayı Altınkent Ortokulu Müdürü Okan Karaca ve Bilişim Teknolojileri öğretmeni Ümit Karaduman'a teşekkür eder, projenin diğer aşamalarında başarılar dilerim" dedi.