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Müdür Musa Kazak: Köylerde açılan kurslar ekonomiye katkı sağlamalıdır

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde köylerde ekonomik anlamda hareketlilik sağlanması için Halk Eğitim Merkezi tarafından çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde köylerde ekonomik anlamda hareketlilik sağlanması için Halk Eğitim Merkezi tarafından çalışma başlatıldığı bildirildi.


Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdür Musa Kazak, yaptığı açıklamada, Uzun süre köylerimizde vatandaşlarımızla istişarelerde bulunup hangi konularda kurs açmamızı istediklerini ve onlardan gelen talepleri dinledik ve değerlendirdik. Aile ekonomilerine katkı sağlayacak kurslar açma konusunda fikir birliğine vardık. İlk etapta ilçemize bağlı Demiroluk köyümüzde ''El sanatları mimoza işi'' kursu açtık. Ziyaret ettiğimiz kursiyerlerimizin çalışmalarını inceledik. Kurs hakkındaki görüşlerini dinledik. Ürettikleri ürünleri değerlendirmek için gerekli girişimlere başladık. Kendilerine çalışmalarında başarılar diledik. Diğer köylerimizden gelen talepleri değerlendirip kurs faaliyetlerimiz devam edecek'' ifadelerini kullandı.

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