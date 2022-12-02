Müdür Okay Torun: "Günümüzde mesleki eğitim veren okullar daha değerli"

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mesleki bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Raşit R. Küçükkağnıcı ve Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Okay Torun bölgemizde bulunan işletmeleri “Mesleki Eğitim Ustalık Telafi Programı” çerçevesinde bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Tavşanlı OSB yönetimi ile birlikte Tavşanlı OSB de faaliyet gösteren firma yetkililerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ana hatları ile Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu “Ustalık Telafi Programı” hakkında devlet teşvikleri konusunda açıklamalarda bulunuldu. Toplantıya Tavşanlı OSB'de faaliyet gösteren 12 firma temsilcisi katıldı. Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Raşit R. Küçükkağnıcı tarafından genel bir bilgilendirme yapıldıktan sonra firma yetkilileri ile soru cevap olarak toplantı tamamlandı. Tavşanlı OSB yönetiminin koordinesinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısına katılan firma yetkilileri açıklamalarında bu tür bilgilendirmelerinin kendileri için çok faydalı olduğunu, okullar ile koordineli çalışmak kalifiye eleman ve mesleki gelişim açısından da fark oluşturduğunu söylediler.

Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Okay Torun ise işyerlerinin gelişmesinin mesleki eğitim veren okullar için önemli olduğunu, bu konuda Mesleki Eğitim kurumları olarak gerekli desteği her zaman vermeye hazır olduklarını belirtti.