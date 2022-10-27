Müdür Özçalık, çilek yetiştiriciliği proje sahasında incelemelerde bulundu

Çilek yetiştiriciliği projesinde üreticilerin emeklerinin karşılığını aldıklarını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık,” Memnuniyetlerini hele de ilave yeni yerleri hazırladıklarını görünce çok mutlu oldum. Projemize destek veren valimize, saygıdeğer vekillerimize, siyasi büyüklerimize, İl Genel Meclisi Başkanımıza ve üyelerine, Özel İdaremize, mesai arkadaşlarıma ve büyük emek veren Kuruçay Belediye Başkanımız Erhan Demiray'a şükranlarımı sunuyorum. 40 dönüm olarak başladığımız saha şu an 90 dönüme çıktı. Allah izin verirse üreticilerimizin gayretiyle önümüzdeki yıl içinde 200 dönüme çıkacağız. Çilek tadında bir Kuruçay geliyor inşallah” dedi.