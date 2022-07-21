Müdür Özçalık ve Rektör Uysal ayçiçeği tarlalarını gezdi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık,” Dumlupınar Üniversitemiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Özel İdaremiz işbirliğiyle ekilen ayçiçeği tarlalarını Rektör Kazım Uysal, proje sorumlusu Süleyman Topal ve mesai arkadaşlarım ile birlikte gezdik. Geç ekilmesine rağmen çok güzel bir gelişim göstermiş. Allah bereketli bir hasat nasip etsin” dedi.