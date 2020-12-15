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Müdür Özçalık: “Yeni projelerle çiftçilerimizin kazançlarını artırmalıyız”

Kütahya Tarım Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, Hisarcık Ziraat Odasını ziyaretinde yaptığı açıklamada, köylerin coğrafi yapısı, iklim durumu ve üretim kültürüne göre yeni projeler yaparak çiftçilerin kazançlarını artırmaları gerektiğini ifade etti.


Tarım Orman İl Müdürü Orhan Özçalık İlçe Tarım Orman Müdürü Cihan Şen ile birlikte Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan'ı ziyaret etti. Ziyarette bir açıklama yapan İl Müdürü Orhan Özçalık,


ilçe ve köylerde endemik aromatik bitkiler üretimi ile ayrıca köylerin coğrafi yapısı, iklim durumu, üretim kültürüne göre yeni projeler yaparak çiftçilerin kazançlarını artırmaları gerektiğini söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, İl Müdürü Özçalık ve İlçe Müdürü Şen'e teşekkür etti.

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