Müdür Şahin, öğrencileri uyardı

Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen Mezuniyet Töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yaptığı konuşmada öğrencilere seslenen Müdür Mustafa Şahin, okulun sadece beyinlere bilgi depolayan kurum değil, aynı zamanda kişilik ve karakter oluşumuna katkı sağlayan bir yer olduğuna vurgu yaparak, “Geleceğin nesilleri olarak sizlerden beklentimiz kişilik ve karakter olarak ahlaklı, vatanına, milletine hizmet eden bir vatandaş, milli, manevi değerlere sahip çıkan bir birey olmanızdır. Diplomalı bir cani ve sahtekar olmamanızdır. Herkesin hedefi olmalı, hayatınızın sonunda nerede olacağınızı, bilmek istiyorsanız nereye gittiğinizi, bilmek zorundasınız. Bu nedenle kendinize doğru hedefler belirleyiniz. Hedefe ulaşmada size, aldığınız eğitim, kendi iradeniz, azim ve kararlığınız yol gösterecektir. Her şeyden önce iyi insan olma çabasında olun. Lise yılları tatlı bir anı olarak geride kalırken, ben sizlere zorlu ve tekrarı olmayan hayat sınavında başarılar dilerim. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Mezuniyet töreninde okul birincisi İsmihan Kocaman'ın okul mezuniyet kütüğüne plaketini çakmasının ardından, ilk üç dereceye giren öğrencilere Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir ve Müdürü Mustafa Şahin tarafından plaket verildi. Tören sonunda davetlilere pilav ayran ikram edildi.