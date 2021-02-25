Müdür Şen: ''Okullarımızda pandemi tedbirleri en üst seviyede''

15 Şubat 2021 tarihi itibari ile yüz yüze eğitime başlayan Yenice Köy İlkokulu'na İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan ile birlikte ziyarette bulunan Müdür Şen, okul birimlerinde incelemelerde bulundu ve yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Müdür Şen, yaptığı açıklamada, ''Uzaktan eğitim çalışmaları ve pandemi sürecinde alınan önlemler hakkında okul idaresinden bilgi aldık. Eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili okul idaresi ve öğretmenlerle görüşmeler yaptık. Pandemi tedbirleri en üst seviyede uygulanmakta. Velilerimiz gönül rahatlığı ile öğrencilerimizi okullarına gönderebilirler. İnşallah çok yakında tüm okullarımızda yüz yüze eğitime geçeceğiz'' dedi.