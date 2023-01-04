Müdür Şenkul: “Aile Hekimleri Koruyucu Sağlık Hizmetleri'nin geliştirilmesinde önemli yere sahip”

Eser Şenkul, Müdürlük yöneticileri ile birlikte Evliya Çelebi Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

Aile Sağlığı Merkezi'nde, Aile Hekimi ve aile sağlığı çalışanları tarafından, kişileri içine alan koruyucu, tanı ve tedaviye yönelik sağlık hizmetlerini değerlendiren İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hizmet sunum alanları ve yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgiler aldı.

Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aile Hekimlerinin, bölge grubundaki aşılama, gebe, loğusa, bebek ve çocuk takipleri, yaş, cinsiyet, hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramalar gibi her türlü sağlık sorununda bütün vatandaşlara rehberlik yaparak temasta bulunmalarının Koruyucu Sağlık Hizmetleri'nin geliştirilmesinde önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Müdür Şenkul, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini hassasiyetle yürüten aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.