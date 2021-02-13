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Müftü Demirtaş, Başkan Biçer'i ziyaret etti

Simav Belediyesi’ne ziyarette bulunan Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Belediye Başkanı Adil Biçer’e Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Simav Belediyesi'ne ziyarette bulunan Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Belediye Başkanı Adil Biçer'e Kur'an-ı Kerim hediye etti. Biçer'in makamında gerçekleştirilen ziyarette Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın da bulundu.


Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, termal kentin Şehr'ül Emin'i olan Başkan Biçer'e çalışmalarında başarılar diledi. Demirtaş “ İl ve İlçe Müftülüğü olarak, sizlerle birlikte yapacağımız görevlerimizde, işbirliğinin çok önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim için, ziyarette bulunan İl Müftüsü Demirtaş ve İlçe Müftüsü Aydın'a teşekkür etti.

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