Müftü Demirtaş'tan müftülük külliyesiyle ilgili iddialara yanıt

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarında yüzde 82'si tamamlanan Kütahya Müftülük Külliyesiyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara yanıt verdi. Kütahya Müftülük Külliyesi'nin şehrin yüz akı projelerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Müftü Demirtaş, yeni hizmet binasında bin kişilik Müftülük Camii, yetişkin Kur'an kursu, 4-6 yaş Kur'an kursu, hizmet binası, kitap yayın satış bürosu, okuma salonu ve 200 kişilik gençlik merkezi ile konferans salonunun bulunacağını hatırlattı.

Mühendislik açısından binaya mecburen konulan ek kolonların bina bittiğinde üstünün Selçuklu motifleriyle süsleneceğini ifade eden Demirtaş, “Binamızın son bölümlerine geldiğimiz zaman kolon kirişten kaynaklanan binanın bazı bölümlerinde ilave çıkıntılar söz konusuydu. Buna yapacak hiçbir şeyimiz yok. Kolon kirişten mühendislikten kaynaklı bölümlerdi. Dolayısı ile bu geçici bir durumdu. Camlar yukarı doğru kapatılacak. En zirvesine de Selçuklu motifi konuluyor” dedi.