Müftü Hüseyin Hazırlar'dan Berat Kandili mesajı

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, 19 Nisan Cuma'yı 20 Nisan Cumartesi'ne bağlayan gecenin, Berat Kandili Gecesi olduğunu ifade etti.

Hazırlar, yayınladığını mesajda, beratın kurtuluş, af ve arınma anlamına geldiğini dile getirdi. Hazırlar, "Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırmaktadır.Bu itibarla Berat, ruhumuza ağır gelen her türlü keder ve sıkıntıdan, insanı inciten hata ve günahtan, insana yakışmayan söz, tutum ve davranıştan 'berat etmek' için eşsiz bir fırsattır. Berat, gölgesi üzerimize düşmeye başlayan Ramazan ayına bizi hazırlayan; diri bir zihin ve berrak bir gönülle aşama aşama kemale ulaştıran Rabbimizle, taat ve itaat zemininde buluşturan bir yakınlaşmadır.Kütahya halkımızın olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Ramazan ayına, günah yüklerimizden arınmış gönüllerle, berat etmiş olarak girebilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ulu Camii'de gerçekleştireceğimiz özel Berat Kandili programına tüm Kütahya halkını davet ediyorum" ifadelerini kullandı.