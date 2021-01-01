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Müftülük binasında haç işareti iddialarına cevap

Kütahya’da, Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine yapılmakta olan İl Müftülüğü binasının üst camlarının haç işaretine benzediği iddia edildi.

Kütahya'da, Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine yapılmakta olan İl Müftülüğü binasının üst camlarının haç işaretine benzediği iddia edildi.


Binanın fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının ardından yüzlerce vatandaş duruma tepki gösterdi.


Binanın iki penceresinin haç işaretine benzediğine dair tepkilerin gelmesinden sonra İl Müftülüğü açıklama yaptı.


Haç işaretine benzetilen kısmın Selçuklu motifleriyle süsleneceği bildirilen açıklamada, “İnşaatı devam etmekte olan İl Müftülüğü hizmet binamızın üst katında artı işareti biçimindeki görüntü bazı sosyal medya mecralarında tartışma konusu olmuştur. İlgili binamızda inşaatımız devam etmektedir. Binamızın üst pencere bölümü Selçuklu motifleri ile süslenerek medeniyetimizle köklü bir bağlantı kurulacaktır. Vatandaşlarımıza hassasiyetleri için teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

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