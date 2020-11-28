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Müftülükte 48 çiftin dini ve resmi nikahlarının birlikte kıyıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinden bu yana 48 çiftin dini ve resmi nikahlarının birlikte kıyıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinden bu yana 48 çiftin dini ve resmi nikahlarının birlikte kıyıldığı bildirildi.


Simav Müftülüğü'nün eski hizmet binasında düzenlenen nikah salonunda ilk olarak, Sultan Deniz ve Hasan Hüseyin Ertem çiftinin dini ve resmi nikah işlemleri gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından kıyılan nikah merasimine çiftin şahitleri ve az sayıda aile yakınları katıldı.


İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından yapılan resmi nikah işleminin ardından, dini nikah akdi ve duası da yapıldı. Sultan Deniz ve Hasan Hüseyin Ertem çiftine, evlilikleri boyunca dikkat etmeleri gereken konularla, dini vecibeler hususunda nasihatte bulunuldu. Müftü Aydın, resmi ve dini nikah akdini yaptığı çiftin sağlık ve mutluluğu için dua etti.

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