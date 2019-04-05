Muharem Akçadurak ve ekibi mazbatalarını aldı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Belediye Başkanı Muharem Akçadurak ve ekibi mazbatalarını aldılar.

31 Mart Pazar günü gerçekleşen Yerel Yönetimler Seçimlerinde rekor oy alarak Belediye Başkanı seçilen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İl Genel Meclisi Üyeleri Sacit Sayın, Bünyamin Özer ve Belediye Meclis Üyeleri Osman Yılmaz, Hüseyin Tüysüz, Mehmet Demirtaş, Rıza Köylü, Şule Bilgili, Sait Aydemir, Gülşen Şener Erkan ve Kazım Alan İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Melih Kılınç'tan mazbatalarını aldılar.

Gediz Adliyesinde düzenlenen törene; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Av. Mesut Yörük, İl Genel Meclisi Üyeleri Sacit Sayın, Bünyamin Özer ve Belediye Meclis Üyeleri Osman Yılmaz, Hüseyin Tüysüz, Mehmet Demirtaş, Rıza Köylü, Şule Bilgili, Sait Aydemir, Gülşen Şener Erkan ve Kazım Alan katıldı.

Mazbatayı aldıktan sonra açıklamada bulunan Başkan Akçadurak; “Bugün, ilk günkü heyecanım, enerjim ve Gediz'e duyduğum aşkla görevime devam ediyorum. Belediyecilik hizmetlerimiz, ilk gün de söylediğim gibi eşit bir şekilde, hiç kimseyi ayırmadan ve Gediz'in aydınlık geleceği için yapacağımız hizmetler olacaktır” dedi.

Ak Parti Gediz İlçe Başkanı Av. Mesut Yörük tören sonunda Başkan Akçadurak ve ekibine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, tebrik etti.