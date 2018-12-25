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Muhtar'dan 120 öğrenciye mont ve eldiven

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki bir mahalle muhtarı, 120 öğrenciye mont ve eldiven hediye etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir mahalle muhtarı, 120 öğrenciye mont ve eldiven hediye etti.


Ada Mahallesi Muhtarı Halil Oral, bugüne kadar mahallelerinde yaklaşık 50 etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtirken eğitim alanında üstlerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Özel günlerde özel programlar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Öte yandan toplumun sosyal ve kültürel yönden seviyesini üste çıkaracak programlara ağırlık verdik. Çocuklarımızın eğitim alanında okulları ile işbirliği halinde olduk. Muhtarlığımızın özel gayretleri ve çevremizin bizlere katkıları ile geçtiğimiz yıl 72 öğrencimize birer mont ve bot vermiştik. Bu sene 120 çocuğumuza ayırt etmeden birer mont ve eldiven verdik. Çocuklarımızı sevindirmek ve onların mutlu olduklarını görmek bizleri de mutlu ediyor" dedi.


Öğrenci velileri ise yapmış oldukları bu tür faaliyetlerden dolayı Ada Mahallesi Muhtarı Halil Oral'a teşekkür ettiler. (Tİ - EFE)

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