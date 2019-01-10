Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde muhtarlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verildiği bildirildi.

Devletin bütün kurumlarıyla birlikte bağımlılıkla mücadele verdiğini belirten Kaymakam Abdukerem Abbasoğlu, '' Toplumun her kesiminin bu konuda daha duyarlı olmasını arzuluyoruz. Bazı konular birlikte mücadeleyi gerektiriyor. Muhtarlarımızdan başlayarak devletimizin en üst kademesine kadar işbirliği içerisinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele edeceğiz. Bu kapsamda muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor. Toplumun en tabanında insanlarla bire bir iletişim kuran muhtarlarımızdan başlayarak devletin en üst kademesine kadar işbirliği içerisinde gereken mücadelemizi vereceğiz.'' dedi.

Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu'nun konuşmasından sonra Kütahya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Görevlisi Sosyolog Zuhal Hasçelik, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi ve Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sosyolog Hasçelik, “Sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji gibi bağımlılıklarla mücadelede toplumun her bireyi gibi bizde üzerimize düşeni yaparak yeni nesillerimizi bu bağımlılıklardan kurtarmak ve bu mücadeleyi en başarılı şekilde sürdürmek için gerek devlet gerekse de toplum olarak el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.