Muhtarlara bilgi sistemi ve kişisel gelişim eğitimi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde muhtarlara yönelik bilgi sistemi hakkında ve kişisel gelişim konularında eğitim verildiği bildirildi.

Altıntaş ilçesi Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Konferans Salonu'nda gerçekleştiren istişare ve eğitim toplantısına Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Altıntaş ilçe merkezi ve köylerdeki sorunların ele alındığı toplantının yapılmasının ardından, mevzuattan kaynaklı görev ve sorumlulukların ve ayrıca muhtar bilgi sisteminin anlatılması amacıyla muhtarlara eğitim ve bilgilendirme yapıldı. Muhtarlar bilgi sistemi hakkında ve kişisel gelişim konularında eğitim aldı.