Muhtarlarla istişare toplantısı

Kütahya'nın Simav ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından, mahalle muhtarlarıyla aylık istişare toplantıları düzenlenerek, şehir içi düzenlemeleri ve hizmetler masaya yatırılıyor. Her ayın ilk haftası gerçekleştirilen toplantılar kapsamında Eylül ayına ait görüşmeler, Belediye meclis salonunda yapıldı.

Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlara hizmetin nasıl verilmesi gerektiğini Muhtarlarla istişare ederek kararlaştırdıklarını belirtti. Biçer, “ İlçemizde yakın tarihlerde hizmete girecek olan doğal gaz için alt yapı çalışmalarını hızlandırdık. Azerbaycan caddesinden başlattığımız çalışmalarımıza Kışla caddesi üzerinden devam ediyoruz. Özellikle trafik akışında bizlere yardımcı olan Muhtarlarımıza ve esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Termal kent Simav'a beklenen tüm yatırımların yapılması için siz değerli Mahalle Muhtarlarımızla el ele çalışacağız” dedi.