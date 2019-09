Muhterem Kılıç: "12 Eylül darbesi tarihimizin kara bir lekesidir"

AK Partinin yıllardır darbe ve darbecilerle mücadele ettiğini dile getiren Kılıç, “Darbe süresince yaklaşık 650 bin kişi gözaltına alınmıştır. 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş, 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde ölmüş, 171 kişi sorguda ve cezaevi işkencelerinde can vermiş ve 49 kişi de idam edilmiştir. Toplamda 234 kişi vefat etmiştir. 12 Eylül 1980 darbesi sabahı ülkemiz postal sesleriyle uyanmış, o güne kadar edindiği tüm demokratik kazanımları maalesef kaybetmiştir. Darbe süresince hazırlanan anayasa tabiri caizse halka dayatılmıştır. Millet iradesine ipotek koyma eylemlerinden en çirkin olanlarından birisi de FETÖ tarafından 15 Temmuz Hain Darbe girişimiyle yapılmak istenmiştir. Ancak aziz milletimiz geçmişteki tecrübeleriyle gereken cevabı vermiştir. Partimiz AK Parti, demokrasi konusundaki inancını ve ısrarını uzun yıllardan beridir sürdürmektedir. Millet iradesine konulmak istenen her türlü ipotek ve vesayet eylemi karşısında AK Partiyi bulmuştur ve bulmaya devam edecektir. Bizler, AK Partiye gönül verenler bugün ve bugünden sonra demokrasimize kast edecek her türlü güçle mücadele edeceğimizi dünyaya haykırıyoruz. Türkiye'de artık darbeler tarihe karışmıştır" dedi.

"AK Parti döneminde yüce Türk milletinin iradesi ile tersine dönmüştür"

Türkiye'de 27 Mayıs ile başlayan darbeler döneminin bir daha açılmamak üzere kapandığını da kaydeden Kılıç, “Halkın oyuna ve iradesine saygısızlığın kabul edilemeyeceği "Demokrasi ve milli iradenin olduğu bir yerde, sorunların çözümü de yine demokratik yol ve milletin seçtiği idarecilerle, hukukla çözülür. Bu anlamda 12 Eylül darbesi tarihimizin kara bir lekesidir. Ülkemizde. Geçmişte sorgulanmasına dahi müsaade edilemeyen askeri darbeleri, günümüzde milletimiz de kabul etmemekte yeri geldiğinde tepkisini göstermekten de çekinmemektedir. Şunu kesin olarak beyan etmek istiyorum, AK Parti iktidarıyla birlikte millet iradesine ipotek koyanların dönemi sona ermiştir. Sanal korku, tehdit, çete, mafya ve sinsi örgütlenmelerle ülkeye ve millete yön vermeye çalışanların hesaplan AK Parti döneminde yüce Türk milletinin de iradesi ile tersine dönmüştür. Milletin kendi partisi olan AK Parti ile darbeler ve askeri vesayet dönemleri geride kalmıştır. Demokrasi sandıkla gelir. Halkın iradesini yok sayarak zorla, kanlı bir şekilde yönetimlere el koyma devri artık kapanmıştır. Bunun en büyük mücadelesini de başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve partimiz vermektedir ve sonuna kadar da verecektir. Darbe yandaşları ve heveslileri bunu asla unutmamalıdır” diye konuştu.