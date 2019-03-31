İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Muhterem Kılıç oyunu kullandı

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Yıldırım Beyazıt İlkokulu’nda kullandı.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda kullandı.


Kılıç, oy verme işlemini, saat 10.00'de Meydan Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda 1299 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.


Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Kılıç, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. (EFE-)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.