Muhterem Kılıç oyunu kullandı

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda kullandı.

Kılıç, oy verme işlemini, saat 10.00'de Meydan Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda 1299 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Kılıç, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. (EFE-)