İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mülteci ailelere ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, mülteci aileleri ziyaret etti.


Vali Ömer Toraman, ülkelerinde yaşanan savaşlar nedeniyle Türkiye'ye gelerek Kütahya'ya yerleşen Mohammed ailesini evlerinde ziyaret etti.


Fatımah Nafea Mohammed ile kızı Hawraa Mohammed'i evinde ziyaret eden Vali Toraman ve eşi Neşe Toraman, aileyle bir süre görüşüp istek ve arzularını dinledi.


Ziyarette; İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Fatih Günel ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mehmet Öztopal hazır bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.