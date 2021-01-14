Murat Dağı beyaza büründü

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Murat Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşan merkezde yağış sürüyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Gediz İlçesi sınırlarında bulunan Murat Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, yağışın yer yer devam ettiği öğrenildi.

Kar yağışının devam ettiği kayak merkezi hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Muratdağı bölgemizde kar yağışı devam ediyor. Murat Dağı, beyaz örtüsüne bürünerek ziyaretçilerine "seyrine doyumsuz" manzaralar sunuyor. İlçe merkezimize 25 kilometre uzaklıktaki Murat Dağı, kayak pistleri ve 1500 metre rakımda bulunan termal kaynaklarıyla kayak sezonuna hazır. Pandemi sürecinde Koronavirüs tedbirleri alınarak tesislerimizi misafirlerimizin hizmetine sunacağız.Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın tüm güzelliklerini sunan Murat dağımızın kış güzelliklerini görmek, hem termal sıcak su hem de kayak keyfini bir arada yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.