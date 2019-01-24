Murat Dağı Kayak Merkezi'ni incelediler

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Akçadurak, ''2 bin 312 metre rakımlı Murat Dağı eşsiz doğal güzelliklere sahiptir. Bin 400 metre yükseklikte bulunan termal kaynaklarla birlikte kayak turizmini bir arada barındıran Murat Dağı Termal Kayak Merkezimizi geliştirmeyi amaçladıklarını amaçlıyoruz. Murat Dağı, Ege Bölgesi'nin en yüksek dağlarından eşsiz bir doğal güzellik. Bir diğer yandan kar potansiyeli ile kayak açısından toz kara sahip ender dağlardan bir tanesi. Termal turizm ile kayak turizmini birleştiren Gediz Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, büyük çaba ve gayretlerle bu günlere gelmiştir” dedi.