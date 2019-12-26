İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti

Ege Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Muratdağı Termal Turizm Merkezi’nde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Ege Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.


Kar yağışının devam ettiği Kayak Merkezi hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Kayak sezonu için hazırlıklarımızı tamamladık. Çalışmalar ve beklenen kar yağışının ardından merkezimiz kayak yapmaya tamamen elverişli hale geldi. Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın tüm güzelliklerini sunan Murat dağımızın kış güzelliklerini görmek, hem termal sıcak su hem de kayak keyfini bir arada yaşamak isteyen bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.