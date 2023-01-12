Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Kayak Merkezi bölgesini beyaza bürüdü. Zirvede kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Murat Dağı'na çıkmak isteyen araçlar, zirveye çıkmakta zorluk yaşadı. Sürücüler zaman zaman mola verip karın keyfini çıkarttılar.

Bu arada ekipler, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne çıkışlarla aksaklık yaşanmaması için bölgede yol küreme çalışmalarını sürdürüyor.