İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Murat Da?? Termal Kayak Merkezi'ne yat?r?mlar devam ediyor

K?tahya’n?n Gediz il?esi ve Ege B?lgesi’nin en ?nemli kayak ve termal merkezlerinden Murat Da?? Termal Kayak Merkezi’ne kar ezme makinesi al?nd?.

K?tahya'n?n Gediz il?esi ve Ege B?lgesi'nin en ?nemli kayak ve termal merkezlerinden Murat Da?? Termal Kayak Merkezi'ne kar ezme makinesi al?nd?.


Yakla?an kayak sezonu ?ncesi son haz?rl?klar? tamamlad?klar?n? ifade eden Gediz Belediye Ba?kan? Muharrem Ak?adurak, ?Arac?m?z Muratda?? Termal Kayak Merkezimizin kayak pistlerinde ve konuklar?n kullanabilece?i alanlarda snowtrack (Kar ezme makinas?) ile d?zenleme ?al??malar? i?in kullan?lacak. Buradaki tek amac?m?z, pistlerimizi ve saham?z? en g?zel ortam haline getirip her t?rl? engeli kald?rmak. Misafirlerimizin kayak yaparken haz almas?n? istiyoruz. Tesisimiz her ge?en g?n yenilenip modern hale getiriliyor? dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.