Murat Da?? Termal Kayak Merkezi'ne yat?r?mlar devam ediyor

K?tahya'n?n Gediz il?esi ve Ege B?lgesi'nin en ?nemli kayak ve termal merkezlerinden Murat Da?? Termal Kayak Merkezi'ne kar ezme makinesi al?nd?.

Yakla?an kayak sezonu ?ncesi son haz?rl?klar? tamamlad?klar?n? ifade eden Gediz Belediye Ba?kan? Muharrem Ak?adurak, ?Arac?m?z Muratda?? Termal Kayak Merkezimizin kayak pistlerinde ve konuklar?n kullanabilece?i alanlarda snowtrack (Kar ezme makinas?) ile d?zenleme ?al??malar? i?in kullan?lacak. Buradaki tek amac?m?z, pistlerimizi ve saham?z? en g?zel ortam haline getirip her t?rl? engeli kald?rmak. Misafirlerimizin kayak yaparken haz almas?n? istiyoruz. Tesisimiz her ge?en g?n yenilenip modern hale getiriliyor? dedi.