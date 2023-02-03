Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi'nin genel durumu değerlendirildi

Kütahya'nın ve Bölgenin önemli kayak merkezlerinden Murat Dağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi'nin genel durumu, Vali Ali Çelik'in başkanlığında değerlendirildi.

Değerlendirme toplantısına Vali Ali Çelik'in yanı sıra Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz İlçe Spor Müdürü Muhammet Keskin, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi Müdürü Ayhan Keskin katıldı.

Günübirlik ve konaklamalı ziyaretçiler için tasarlanan Kayak Evi'nin 31 Ocak itibarıyla hizmet vermeye başladığını söyleyen Vali Çelik, gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Vali Çelik; “Murat Dağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi'nin Kütahya'nın kış turizmi için çok büyük bir değer. Kayak, spor, termal su, yayla ve doğa turizmini de içinde barındıran potansiyeli yüksek bir turizm profiline sahibiz. Bütün bu imkânlarımızı kullanarak 12 ay boyunca turist ağırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Murat Dağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi'nin Ege'nin kış turizminde parlayan yıldızı olduğuna dikkat çeken Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Kayak merkezimizdeki tesislerin niteliği ve kalitesi her geçen gün artıyor” ifadelerini kullandı.

Murat Dağında her düzeyden kayak severlere hitap eden merkezde, 7 bin 767 metre pist uzunluğunun 2 bin 53 metresi aktif kullanılıyor.