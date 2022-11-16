Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne bantlı taşıma sistemi

Kütahya'nın Gediz Murat Dağı Kayak Merkezi, bantlı taşıma sistemine kavuşuyor.

İl Özel İdaresi ve Gediz Belediyesi'nin ortaklığında Modern Kayak Evinden sonra 200 metre bantlı taşıma sistemi kuruluyor.

Bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muratdağı Termal Kayak Merkezine yapılacak olan 200 Metre Bantlı Taşıma Sistemi ihalesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirildi.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “İhaleyi 7 Milyon 350 Bin TL bedelle üstlenen yüklenici firma 200 Gün içerisinde işi tamamlayarak, İl Özel İdaremize teslimini gerçekleştirecek” dedi.

Başkan Akçadurak; “Kütahya'nın ve bölgenin göz bebeği olan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde, kayak sporu yapacak olan vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere desteklerini esirgemeyen ve emeği geçen herkese şahsım ve Gediz halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.