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Muratdağı Termal Turizm Merkezi'ne çocuk oyun grubu

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, şehrin bir çok yerinde yeşil alanlar oluşturan Gediz Belediyesi tarafından Muratdağı Termal Turizm Merkezi piknik alanına yeni çocuk oyun grubu yerleştirildi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, şehrin bir çok yerinde yeşil alanlar oluşturan Gediz Belediyesi tarafından Muratdağı Termal Turizm Merkezi piknik alanına yeni çocuk oyun grubu yerleştirildi.


Oyun oynamanın her çocuğun en doğal hakkı olduğunu belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Her mevsimi ayrı bir doğal güzellik olan bölgemizin en önemli turizm merkezi olan Muratdağı Termal Turizm Merkezi piknik alanında çocuklarımız için 2 platformdan oluşan çocuk oyun grupları yerleştirilmiştir. Çocukların sevinci bizleri de mutlu ediyor. Bu kapsamda çocuk oyun grubu alanına çevre düzenlemesi yapılarak, çocukların güzel vakit geçirebilmelerini amaçlıyoruz” dedi.

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