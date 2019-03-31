Musa Yılmaz oyunu kullandı

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Mahalli İdareler Gene Seçimi kapsamında oyunu Ali Güral Lisesi'nde kullandı.

Yılmaz, oy verme işlemini, saat 08.05'da Fatih Mahallesi'ndeki Ali Güral Lisesi'nde 1169 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.