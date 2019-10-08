MÜSİAD, Kütahya'da termal sağlık turizmi için ilk adımı attı

MÜSİAD Genel Merkez Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Kurulu üyeleri Hüseyin Sarpkaya ve Süleyman Korkmaz, MÜSİAD Kütahya Şubesi Başkanı İsmail Tosun ile birlikte, Kütahya'nın termal kaynaklarının daha iyi değerlendirilmesi için bir dizi temaslarda bulundu.

Sarpkaya, Korkmaz ve Tosun, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Vural Kavuncu'yu ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.

MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, "Biz MÜSİAD olarak, Sağlık Turizmi ile ilgili Valimiz ve rektörümüz ile yapılan toplantılara katıldık. Vural Kavuncu'nun sunumlarında sağlık turizmi için yatırımcılara ihtiyaç olduğu, yeterince suyun ve sağlıkla ilgili alt yapının hazır olduğunu, sadece turistin ve sağlıkla ilgili yatırımların yapılması gerektiği konusunu anlattı. Bununla ilgili bende MÜSİAD'ın turizmle ilgili komisyonu bilgilendirip, buraya davet edip, Rektörden bilgiler alarak, Türkiye'deki MÜSİAD üyelerini Kütaya'ya yatırıma davet etmek için çalışmalar yapacağız. Bununla ilgili Turizm Geliştirme Kurulu üyesi Hüseyin Sarpkaya ile görüştük. Sağ olsun Hüseyin Bey bizi kırmadı, Süleyman bey ile beraber Kütahya'ya geldiler. Rektör beyden randevu aldık. Rektörle güzel bir görüşme oldu” dedi.

"RAPOR HAZIRLAYIP, GENEL MERKEZE SUNACAĞIZ"

MÜSİAD Genel Merkez Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Kurulu üyesi Hüseyin Sarpkaya, Kütahya'nın termal kaynaklar bakamından çok zengin bir şehir olduğunu ifade etti. Sarkaya, "Başkanımızın daveti üzerine Rektörümüzü ziyaret ettik. Ziyaretimizin sebebi Kütahya potansiyelini ortaya çıkartmak ve Kütahya'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin alt yapısını kullanarak Kütahya'ya daha çok sağlık turizmcisini nasıl çekeriz? Konusuydu, bu konuları konuştuk. Sağ olsun Rektör bey bizi iyi karşıladı. Gerekli alt yapıyı Rehabilitasyon konusunda yaptığı yatırımları anlattı, üniversitenin potansiyellerinden bahsetti. Biz de özellikle yatırımcı ağımızın MÜSİAD'ın iş adamlarından KOBİ'lerden oluştuğundan bahsettik. Konuyu MÜSİAD genel merkeze rapor haline sunacağımızı, sunacağımız rapordan sonra istekli yatırımcıları Kütahya'ya getirerek, Kütahya'da yeni bir hikaye yazıp, sağlık turizmini geliştirmeyi düşünüyoruz. Rektörümüzün daha önce Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden gelmesi, Kütahya bölgesini çok iyi tanıması, Milletvekili iken TBMM'de Sağlık Komisyonu Başkanı olmasından dolayı aslından konulara çok vakıf. Üniversitenin fizik tedavi ve rehabilitasyon anlamındaki yeni yönetim paradigmasından bahsetti. Bu paradigma değişiminin normal daha önce yapılmış olan sağlık turizmi faaliyetlerinde daha çok iş adamlarına yönelik hizmet vereceğini, çok iş adamlarının ve sağlık turizmi için gelen hastaların faydasına olacağını söyledi. Karşılıklı zaten şu an ön protokol yapacağız. Hem MÜSİAD, hem üniversite işbirliği çerçevesinde iki tarafta karşılıklı fizibilitelerini yapacak. Birbirleriyle süreç içerisinde bilgileri paylaşacak. Bir süreç başlattık. Başlattığımız sürecin ilk adımıdır. Süreç içerisinde olacak bu yatırımlar. Biz Genel Merkezimize, yatırım ve proje komisyonumuza bu bilgileri sunacağız. Akabinde istekli yatırımları da Kütahya'ya davet edip, Kütahya yatırımcısıyla buluşturacağız inşallah. Kütahya'da çok ciddi ve kaliteli termal su var. Fizibiliteleri yapılmış, bunun çıkartılması lazım. Akabinde Kütahya'da hava limanı olması, yani Kütahya'nı İstanbul'a sadece yarım saat uzaklıkta olması, hemen yanında kendisini sağlık turizmde ispatlamış olan Afyon'un olması, belki Kütahya'nın potansiyelini arttırıyor. Fakat turizm alt yapısına ihtiyacı var, sağlık turizmi sadece sağlığın iyileştirilmesi değil, gelen misafirlerin konaklaması, karşılanması, yedirilmesi, içirilmesi, gezdirilmesi gerekiyor. Bölgeyi iyi tanıtmak lazım. Tanıtım faaliyetleri yapmak lazım. Tüm STK‘lar kamu, özel işbirliği ile ele ele yeni bir hikaye yazılması lazım” ifadelerini kullandı.