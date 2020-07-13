MÜSİAD'tan Vali Çelik'e tebrik ziyareti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun ve yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Valisi Ali Çelik'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan İsmail Tosun, "Pandemi sonrası Kütahya ekonomisine nasıl katkıda bulunabileceğimizi, Zafer Organize Sanayi Bölgesine nasıl yatırımcı çekebiliriz. Kütahya'yı yatırımcıların cazibe merkezi haline nasıl getirebiliriz konularında görüşlerimizi belirttik" diye konuştu.