Mustafa Arslan mazbatasını aldı görevine başladı

Kütahya'nın Eskigediz Beldesi Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mustafa Arslan, belediye önünde düzenlenen törenle mazbatasını aldı ve görevine başladı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Eskigediz Belde Belediye Başkanlığı'na seçilen Mustafa Arslan mazbatasını aldıktan sonra yapılan devir teslim töreni ile resmen belediye başkanlığı görevine başladı.

Belediye hizmet binasında yapılan devir teslim törenine Milliyetçi Hareket Partisi Belde Başkanı İsmail Hakkı Karaca, Gediz Milliyetçi Hareket Partisinden Mehmet Oyan, Fatih Aydınalp, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Pekbilgin, Yenikent Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Gökler Belediye Başkanı Yüksel Arık, yeni belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mazbata töreninde konuşma yapan Eski Başkan Ercan Şimşek, yeni seçilen başkanımıza ve ekibine başarılar diliyorum dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde bizlere verdiğiniz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Seçim süreci boyunca sizlere yapacağımız hizmetleri anlatmak için sık sık rahatsız ettik haklarınızı helal edin. Verdiğiniz bu desteğin hakkını vermek için elimizden gelen tüm gücümüzü kullanıp gece gündüz sizlere hizmet edeceğiz'' dedi.