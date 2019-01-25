Mustafa Kurt: "Kenevir üretimi oldukça stratejik bir bitki"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın aralarından Kütahya'nın da bulunduğu 19 ilde kenevir üretileceği müjdesinin arından Kütahya'da hazırlıklar başladı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, kenevir bitkisinin üreticisine dekarda bin ile bin 200 liralık bir net kar getirmesinin yanı sıra çok stratejik bir bitki çeşidi olduğunu söyledi. Kurt, "Cumhurbaşkanımızın ve hemen akabinde de Tarım ve Orman Bakanımızın yaptığı açıklamalar neticesinde kenevir üretimi Türkiye'nin gündemine düşmüştür. Türkiye gündemine düşmesi ile beraber 2016 yılında kenevir tarımının mevzuatı ile ilgili olarak düzenleme yapıldığında kenevir üretimine izin verilen 19 vilayetten birisininde Kütahya olmasının ardından bizde Kütahya Tarım ve Orman teşkilatı olarak ivedilikle birlikte konunun üzerine eğildik ve bir bilgi notu hazırladık” diye konuştu.

Kenevir tarımının oldukça stratejik bir bitki olduğunu söyleyen Müdür Mustafa Kurt, “Aslında Kenevir tarımı oldukça strajik bir bitkidir. Tarımı yapıldığında gerek çiftçisine gerekse de kenevir tarımından ortaya çıkan ürünler itibari ile saymakla bitmeyen faydaları bulunmaktadır. Kenevir tarımı yapıldıktan sonra Lif, Sap, Tohum, ensansiel Yağ, işlendiğinde sıkma atıklar üretiliyor. Liflerinden kağıt ve kumaş başta olmak üzere onlarca alanda kullanılırken, gıda malzemeleri alanındada genş bir yelpazeye hitap edecek bir stratejik bir üründür. Ekonomisinde ise sulu tarım alanlarında ise üreticisine dekar başına bin ile bin 200 lira net kar elde edildiği araştırmalar sonucunda ortaya çıktı" şeklinde konuştu.