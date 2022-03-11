Mutfak atölye dersinde ‘Yoğurt mayalıyoruz' etkinliği

Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi'nde eğitim-öğretim gören çocuklar, 'Mutfak atölye dersi'nde ‘Yoğurt mayalıyoruz' etkinliğiyle farklı bir deneyim kazandı.

Kütahya'nın gözbebeği konumunda olan ve verdiği eğitimlerle çocukların geleceğe hazırlayan, Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri, yoğurt mayalama etkinliği ile kendi yoğurtlarını yaptılar.

Etkinlikte yer alan 33 öğrenci, öğretmenlerinin nezaretinde Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan yoğurdun hangi aşamalardan geçtiğini, sütün faydalarını ve sütten elde edilebilecek ürünleri tanıdılar.

Süreç bazlı eğitim planında öğrenciler etkinliğin her aşamasına dahil edilerek, yaparak, yaşayarak öğrenme gerçekleştirdiler. Üretimi, dönüşümü ve sağlıklı olmayı öğrenen öğrenciler, yoğurdun, sağlığımız için faydaları ve yemeklerin yanında nasıl tüketildiği hakkında bilgi sahibi oldular.