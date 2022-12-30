Nafi Güral Fen Lisesinin iki Matematik Projesine teşvik ödülü

Matematik Öğretmeni Eray Kanpak danışmanlığında öğrencilerden Eyyüp Bağcıoğlu, Oğuz Başdemir, Nezih Merdan Özçoban'ın Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Öğrenci Kongresi finalinde sunduğu iki Matematik Projesi teşvik ödülü aldı. Öğrenciler ödüllerini Ankara'da düzenlenen törenle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu'dan aldı.